TMW - Napoli e Dortmund sul diciottenne iraqeno Mohanad Ali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto anni e un grande futuro davanti. “Con le prestazioni che sta facendo, è normale”. Christian Emile dell’agenzia BASE Soccer, procuratore del diciottenne Mohanad Ali, attaccante iraqeno dell’Al-Shorta e già protagonista in Coppa d’Asia a suon di gol, lo ammette a Tuttomercatoweb. Piace a Napoli, Anderlecht e Borussia Dortmund che lo stanno seguendo direttamente anche se Emile non si sbilancia sui club. “È naturale che ci sia un interesse enorme su Ali da alcune delle grandi più rappresentative d’Europa e dei paesi arabi. In ogni caso, prenderemo una decisione con calma quando sarà tempo: adesso il suo focus è tutto sulla Coppa d’Asia”.