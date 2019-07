TMW - Napoli, Icardi è l'obiettivo numero uno. Lui attende la Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È una giornata importante, a tratti fondamentale, per questa sessione di calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda il Napoli, con un orecchio dalle notizie che arrivano da Milano, dove andrà di scena l'incontro fra il direttore sportivo dell'Atletico, Andrea Berta, e la dirigenza rossonera per chiudere l'eventuale arrivo di Angel Correa, attaccante argentino.

FINANZIAMENTO JAMES - Nel grande domino del mercato, se il Milan dovesse trovare l'accordo con gli spagnoli (tutto ancora da vedere, c'è da limare la distanza, base fissa da 38-40 milioni) a quel punto l'Atletico avrebbe i soldi per rompere gli indugi e arrivare agevolmente ai 42 chiesti dal Real Madrid per il colombiano. Da capire se il Galacticos vorranno rinforzare una rivale, oppure se preferiranno passare all'incasso.

VIRATA LOZANO - A quel punto il Napoli potrebbe andare sul messicano, visto che Nicolas Pepe, oltre a costare molto (75 milioni di euro) ha in ballo un'offerta allettante dal Bayern Monaco. Il PSV Eindhoven è disposto a cedere il proprio gioiellino.

E ICARDI? Qui entra in gioco l'attaccante argentino, visto che il Napoli - al di là delle smentite di De Laurentiis - ha provato ad alzare il pressing nelle scorse ore, con molti contatti con Inter e calciatore. Ovvio che i nerazzurri preferirebbero rinforzare i partenopei che non cedere l'ex capitano alla rivale storica, anche per una questione di soldi: sulla bilancia ci sono circa 60 milioni di euro che la Juventus non mette. Il Napoli è pronto anche a un quinquennale da 8 milioni di euro netti all'anno, cioè quanto chiesto dall'attaccante.

PREFERENZA JUVENTUS - In realtà, già da qualche mese, Icardi ha un accordo di massima con i bianconeri, considerati la prima scelta assoluta. Lo scambio con Dybala, per una questione di valutazioni economiche, non è mai decollato, mentre è stato rifiutato un ipotetico scambio con Cuadrado o con Mandzukic, esuberi in casa Juve. La situazione è quindi semplice: il Napoli pressa, la Juventus aspetta e tira la corda (con Higuain da piazzare), Icardi preferirebbe quest'ultima soluzione.