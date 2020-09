tmw Napoli, il Tottenham si fa avanti per Milik: la trattativa può decollare

Il Tottenham è pronto a farsi avanti per Arkadiusz Milik. Gli Spurs seguono da tempo l'attaccante polacco, anche se in primo momento i contatti erano stati solo col giocatore con l'intento di prelevarlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Nelle ultime ore però, i londinesi si sarebbero fatti avanti anche col club azzurro per provare a trovare un'intesa entro la fine del mercato anche se resta da capire su quali basi verrà trattato il suo possibile acquisto.