tmw Napoli in Europa League, Insigne più no che sì: oggi provino decisivo

Lorenzo Insigne ha lavorato duramente per recuperare dopo l'ultimo infortunio che lo ha colpito durante la sfida contro la Real Sociedad. Il capitano azzurro sta meglio, al punto da riuscire ad allenarsi con la squadra e dunque mettersi anche sulla strada di un possibile ritorno in campo in tempi molto brevi. Per quanto riguarda la sfida di Europa League di domani contro il Rijeka, però, i dubbi rimangono: oggi l'attaccante sosterrà il provino decisivo, ma al momento è difficile considerarlo tra i titolari. Sugli esterni, dunque, spazio a Politano e Lozano.

RIJEKA-NAPOLI - Giovedì 5 novembre, ore 18.55

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Galesic, Galovic, Escovac, Stefuli, Tomecak; Cerin, Loncar Pavicic, Kulenovic, Andrijasevic.

Allenatore: Simon Rožman.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

Allenatore: Gennaro Gattuso.