Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Fernando Llorente non rientrerà nell'affare per Matteo Politano al Napoli. Il club azzurro, stando a quanto da noi raccolto, non vuole privarsi dello spagnolo e ha tutte le intenzioni di chiudere l'affare con i nerazzurri senza l'inserimento dell'ex Tottenham: decisivo l'infortunio di Mertens, che non permette agli azzurri di sacrificare l'ex bianconero in questo momento della stagione. A questo punto Marotta e Ausilio tornano forti su Olivier Giroud, che diventa la pista principale come vice-Lukaku.