tmw Napoli, Manolas: "Dobbiamo dare il massimo contro il Barcellona. Sarà durissima"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, è intervenuto in zona mista dopo la vittoria ottenuta sul campo del Brescia. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW:

Il peggio è alle spalle?

"Non dobbiamo dirlo perché ancora siamo molto in basso rispetto alle aspettative del Napoli. Dobbiamo guardare gara dopo gara".

I cori offensivi contro i tifosi del Napoli?

"Queste cose non devono mai accadere, c'è bisogno di rispetto. Il calcio deve essere solo un divertimento".

Due vittorie in cui si è vista la grinta del Napoli?

"Sono due vittorie fuori casa molto importanti che ci danno fiducia per il nostro lavoro. Sono fiducia per il futuro".

Cosa ci ha chiesto Gattuso alla fine del primo tempo?

"Di girare il pallone più velocemente, contro una squadra chiusa dietro dobbiamo giocare in questo modo".

Come si vince contro il Barcellona e come si ferma Messi?

"Si vince giocando bene. Come si ferma Messi nessuno lo sa, è il migliore al mondo. Dobbiamo restare concentrati e fare del nostro meglio. Se non diamo il massimo non possiamo vincere con il Barcellona".

Hai già segnato contro il Barcellona

"Io devo impedire agli altri di segnare, fare gol non è il mio compito. Contro il Barcellona sarà durissima".