TMW - Napoli-Manolas, l'affare procede. Ma su Diawara piomba l'Arsenal

Fonte: Hanno collaborato Marco Conterio e Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa per Kostas Manolas al Napoli con Amadou Diawara destinato alla Roma va avanti spedita. Ancora mancano i si di tutte le parti ma gli incontri proseguono e l’intenzione è di andare avanti su questo percorso. Occhio però all’Arsenal: potrebbe lasciare partire Lucas Torreira, nel mirino del Milan. I Gunners, se l'ex Sampdoria chiederà la cessione, tra i vari profili seguiti hanno inserito anche quello di Diawara.

40 milioni non bastano. Fermo restando che l'Arsenal non considera Torreira in uscita, e che molto dipenderà appunto dalle intenzioni del giocatore (che tornerebbe volentieri in Italia soprattutto per ragioni personali), il club londinese ha fissato in 50 milioni di euro la valutazione dell'uruguaiano. 40, in sostanza, non bastano. Per l'eventualità post-Torreira, poi, la squadra di Emirates, oltre a Diawara, valuta anche profili più costosi: nel mirino resta Dani Ceballos del Real Madrid, come pure Giovani Lo Celso del Betis.