TMW - Napoli, Mario Rui: "Risultato importante, ma non siamo qualificati"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale del Napoli Mario Rui, intervistato in zona mista dopo la netta vittoria col RB Salisburgo in Europa League (3-0), ha parlato così ai microfoni di TMW e degli altri media presenti: "Il risultato è molto importante. Abbiamo fatto bene per larghi tratti della partita, ma non negli ultimi dieci minuti. Nel finale abbiamo rischiato tanto in certe occasioni, anche se siamo stati bravi a soffrire. Non subire gol è sempre molto importante, ma la reazione dei nostri avversari ci ha dimostrato che il ritorno non sarà facile. Abbiamo visto che il RB Salisburgo non molla mai, stasera non ha smesso di correre e in casa cercherà sicuramente di ribaltare il risultato".

Sulle insidie che si celano nella gara di ritorno: "L'insidia è considerare il discorso qualificazione già chiuso adesso. Dovremo entrare in campo come se stessimo sullo 0-0, perché loro hanno una squadra forte".

Sulle squalifiche di Koulibaly e Maksimovic in Austria: "Non perdiamo certezze, ma giocatori importanti. Noi però siamo una squadra consolidata, con 25 titolari. Chi giocherà darà senza dubbio le garanzie giuste".