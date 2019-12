Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

Ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco, le cui camionette sono parcheggiate davanti al San Paolo sin dal primo mattino: secondo quanto raccolto, una decisione dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. In questo momento c'è anche in corso un sopralluogo con un drone, per verificare l'entità del danno alla copertura dell'impianto in cui il Napoli gioca le proprie gare casalinghe. Ricordiamo che in ballo c'è il possibile rinvio di Napoli-Parma, sfida prevista per le 18 di questo pomeriggio.