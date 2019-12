Fonte: Arturo Minervini

Rischio rinvio che sembra diradarsi su Napoli-Parma, gara delle 18 del sedicesimo turno di Serie A messa in pericolo dalle abbondanti piogge di ieri, che hanno danneggiato la copertura del San Paolo e messo in condizione il club di valutare l'ipotesi dello spostamento della gara, peraltro l'esordio in panchina di Rino Gattuso come tecnico degli azzurri. Il sole che splende oggi su Napoli e l'immediata risposta della società che si è messa al lavoro per riparare le zone danneggiate, dovrebbero scongiurare l'ipotesi di un rinvio, anche se ogni decisione è rimandata alle 12. Tutt'al più, si potrebbe procedere con la chiusura di alcuni settori per evitare pericoli agli spettatori.