TMW - Nel valzer delle panchine irrompe anche Sergio Conceiçao

© foto di Federico Gaetano

Nel mercato degli allenatori irrompe un nome nuovo. Si tratta di Sergio Conceiçao, ovvero uno dei calciatori di maggior prestigio dei tempi recenti del Portogallo e uno dei manager giovani e più quotati del panorama internazionale. Già una Liga e una Supercoppa in bacheca con il Porto, più il titolo sfiorato in questa stagione con tanto di polemiche arbitrali annesse, avrebbe richieste in Europa. E sondaggi anche dall'Italia.

Profilo da big In Portogallo, l'ex giocatore di Lazio e Inter ha ricevuto solo elogi nella sua finora giovane carriera. Carattere duro, tosto, diretto, maniacale nei dettagli. Un vincente, che non accetta le sconfitte, con uno staff vicino di cui si fida al cento per cento. Il Porto è intenzionato a confermarlo e anche lui stesso, ai Dragoes, fanno sapere dalla società, è ben felice di restare. Però...

Richieste europee Però le sirene non mancano a Sergio Conceiçao. Rudi Garcia ha salutato ufficialmente l'Olympique Marsiglia e l'allenatore portoghese entra nel novero dei possibili eredi. Confermato Andoni Zubizzareta come ds, c'è però da capire quale sarà il futuro del club. In Italia, invece, Conçeicao sarebbe al vaglio del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Che ha proposto il rinnovo a Simone Inzaghi ma l'allenatore è tra i nomi sul taccuino della Juventus e piace pure al Milan. Sicché tra le ipotesi biancocelesti, con forza, spunta anche Conceiçao che tra i sogni di carriera ha un giorno quello di guidare anche l'altra squadra del cuore, l'Inter, dove è però destinato Antonio Conte. E non sono da escludere sorprese, per un nuovo nome che irrompe nel valzer delle panchine.