TMW News - Atalanta show. Milan, cinque giorni di fuoco

L'Atalanta e il sogno concreto dell'ingresso in Champions: se ne parla nel corso del TMW News alla luce della vittoria dei bergamaschi contro il Napoli (ora la squadra di Gasperini è al quarto posto con gli stessi punti del Milan). Spazio anche alla Coppa Italia perché domani si gioca la semifinale di ritorno (0-0 all'andata) tra la Lazio e il Milan. Gara fondamentale per entrambe, ma i rossoneri si giocano il loro futuro perchè domenica sera se la vedranno con il Torino in campionato in una autentica sfida Champions.

Clicca sotto pere guardare