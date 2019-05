Tutto in 90 minuti. Per la Champions, ma anche per la salvezza. L'ultima giornata della nostra Serie A darà tanti verdetti, a cominciare dal terzo e quarto posto: Atalanta e Inter hanno il loro destino in mano, battendo rispettivamente Sassuolo ed Empoli sarebbero qualificate per la coppa più importante ma Milan e Roma continuano a sperare. Proprio l'Empoli cercherà però di battere i nerazzurri per ottenere la salvezza e in questo senso sarà al cardiopalma la sfida del Franchi tra Fiorentina e Genoa. Ai viola basta un pareggio, alla formazione di Prandelli potrebbe bastare un lo stesso risultato, sempre che gli azzurri perdano a San Siro. Intanto Allegri ha salutato i suoi tifosi: prosegue il casting per il suo successore. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.