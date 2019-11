La Serie A è ferma per gli impegni della Nazionali e tutte le società iniziano a pensare al mercato, sia a quello di gennaio che a quello di giugno. Gianluigi Donnarumma è sempre al centro di tante voci, con la Juventus che segue interessata anche se Szczesny potrebbe rinnovare presto, mentre Federico Chiesa dovrà decidere cosa fare dopo essere rimasto un po' controvoglia a Firenze. Intanto Aurelio De Laurentiis non fa sconti per la cessione del Napoli: no a 560 milioni di Al-Thani, secondo il presidente il club ne vale almeno 800. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.