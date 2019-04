Le polemiche sul VAR dopo le sfide tra Juve e Milan e Lazio e Sassuolo in primo piano sul Tmw News di oggi. Oggi si è tenuto un incontro tra arbitri, allenatori e capitani per far chiarezza dopo gli ultimi episodi contestati. Spazio anche per gli impegni europei di Juventus e Napoli e per il momento della Lazio, che ha conquistato solo 1 punto nelle ultime due partite e ha subito un rallentamento nella corsa Champions.