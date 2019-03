L'Inter e le mosse per il futuro, mentre domani Icardi torna in gruppo. Se ne parla nel corso del TMW News, arricchito da una serie di interviste come quella ad Andrea Mandorlini sui nerazzurri. Spazio anche al possibile valzer dei ds, con il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano (accostato a Roma e Fiorentina) che in una nostra intervista ci racconta la situazione sul suo futuro. Infine, occhi puntati sull'Udinese che ha deciso di cambiare ancora esonerando Nicola e chiamando al suo posto Tudor.

