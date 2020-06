tmwnews Inter, rischio zero tituli. Napoli, la carica di De Laurentiis

vedi letture

L'Inter in primo piano nel TMW News di oggi: se ne parla anche analizzando l'eliminazione dalla Coppa Italia, con il rischio di rimanere anche quest'anno con... zero tituli. Spazio poi anche alla prossima finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli (in collegamento ci sarà Furio Zara, autore Rai) e occhi puntanti anche sul Milan e il suo futuro, con Massimo Orlando in collegamento.

Clicca sotto per guardare