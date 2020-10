tmwnews Juve e Lazio ok in Champions. Il Barcellona parte con il piede giusto

Juventus e Lazio sono partite con il piede giusto in Champions League. Vittoria in trasferta per i bianconeri contro la Dinamo Kiev grazie alla doppietta di Morata, mentre i biancocelesti si sono imposti per 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund, con le reti di Immobile, Luiz Felipe e Akpa Akpro. Bene anche il Barcellona, vittorioso per 5-1 contro il Ferencvaros, ma ingenuità di Piquè che si è fatto espellere sul 3-0 e non sarà a disposizione di Koeman per la sfida contro la Juve.