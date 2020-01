TMW News - Juve insaziabile. Fonseca: "Servono due rinforzi"

3-1 alla Roma e semifinale di Coppa Italia conquistata per la Juventus di Maurizio Sarri. Ronaldo, Bentancur e Bonucci hanno regalato la qualificazione ai bianconeri e adesso la testa va al campionato, con la sfida contro il Napoli di domenica sera. Stop per Danilo, adesso per il tecnico è emergenza sulle corsie laterali. Intanto il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, ha affermato: "Abbiamo bisogno di due giocatori", mandando un messaggio alla società in vista dell'ultima settimana di mercato. L'esterno d'attacco è il primo obiettivo: Januzaj e Dilrosun nel mirino dei giallorossi. Infine il Milan: domani la sfida contro il Brescia, con Piatek che un anno fa veniva annunciato come nuovo acquisto dei rossoneri: oggi è in uscita, anche se le trattative non sono semplici.