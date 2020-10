tmwnews La Dea brilla, l’Inter frena. CR7 ancora positivo, la Juve si coccola Morata

Mercoledì di Champions agrodolce per le italiane: poker dell'Atalanta in Danimarca contro il Midtjylland grazie a una super prestazione della squadra di Gasperini, che può dunque sorridere, mentre l'Inter non è andata oltre al pari contro il Borussia Moenchengladbach, salvata solo dalla doppietta di Lukaku. Intanto in casa Juventus nessun sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Cristiano Ronaldo, risultato ancora positivo al Covid-19: domani nuovo tampone, la sfida contro il Barcellona non è ancora compromessa. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi, clicca sul video.