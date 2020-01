TMW News - La Juve allunga. Napoli in crisi, mentre il Milan cresce

La Juve vince, l'Inter pareggia e i bianconeri si portano a +4 in classifica sulla squadra di Antonio Conte. La domenica della nostra Serie A ha sorriso a Cristiano Ronaldo e compagni che sono riusciti ad allungare grazie alla doppietta del portoghese contro il Parma. Intanto il Milan ha trovato un altro successo, grazie alla doppietta di Rebic, ai suoi primi gol in rossonero. Infine il Napoli: crisi nera per gli azzurri che devono cercare di cambiare passo per non rischiare di vivere una stagione da incubo. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.