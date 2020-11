tmw news La Lazio ci riprova in Champions. Torino, ora non puoi sbagliare

La Lazio in primo piano nel TMW news di oggi: dopo la vittoria in extremis con il Torino la squadra di Inzaghi cerca un altro successo, in Champions a san Pietroburgo contro lo Zenit. Occhi puntati anche sulla Juve che se la vedrà invece col Ferencvaros, in trasferta. Spazio anche al Torino che domani recupera il match col Genoa e non potrà sbagliare vista la situazione di classifica. In collegamento per parlare della Roma e ricordare romeo Anconetani a 21 anni dalla sua scomparsa, ci sarà Paolo Giovannelli, ex giallorosso ed ex pisano.

