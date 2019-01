TMW News - Milan, Piatek per Higuain. Fiorentina, colpo Traore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan si prepara per la sfida di domani a Gedda contro la Juventus in Supercoppa Italiana ma a tenere banco è ancora una volta il futuro di Gonzalo Higuain, che è pronto a lasciare il club rossonero dopo soli sei mesi. Leonardo pensa a Krzystof Piatek per sostituirlo, ma il polacco del Genoa sarà pronto a raccogliere la sua eredità? Intanto Massimiliano Allegri cercherà il suo decimo trofeo bianconero e non pensa troppo al mercato, nonostante la società provi a convincere l'Arsenal a lasciare andare Aaron Ramsey già a gennaio. Infine il colpo della Fiorentina: Hamed Junior Traore è stato acquistato dall'Empoli a titolo definitivo, ma arriverà a Firenze soltanto a fine stagione. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.