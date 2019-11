TMW News - Napoli, dal caos al campo. Conte, sfogo costruttivo

Napoli e Inter al centro del TMW News di oggi, 8 novembre 2019. La squadra di Ancelotti dopo il ritiro ammutinato e le proteste in città tornerà in campo domani, al San Paolo contro il Genoa. Poche ore prima, contro l'Hellas Verona, andrà in scena anche l'Inter con Antonio Conte che oggi in conferenza stampa ha ribadito le criticità della rosa nerazzurra. Ultima parte dedicata a Juventus-Milan, big match che chiuderà questo turno di campionato. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.