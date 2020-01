Demme e Lobotka adesso, Rrahmani e Amrabat a giugno. La rivoluzione del Napoli è in piano corso di svolgimento e Rino Gattuso può sorridere pensando al presente e al futuro. Oggi le visite mediche a Roma del centrocampista in arrivo dal Lipsia mentre con il Verona è praticamente stato raggiunto l'accordo per i due giocatori che arriveranno in Campania nella prossima stagione. Scatenato il club di De Laurentiis mentre l'Inter è in attesa. Da registrare le parole di Marotta: "Le cose più importanti a gennaio si concludono alla fine". Per migliorare la rosa serviranno giocatori importanti e per questo motivo i nerazzurri stanno incontrando difficoltà in questa finestra di riparazione. Infine la Lazio che festeggia i 120 anni di storia del club e i tifosi sognano guardando la classifica. Il presidente Lotito non è sorpreso e spera di regalare grandi gioie al popolo biancoceleste mentre il direttore sportivo Igli Tare vuole restare con i piedi per terra, affermando che l'obiettivo è la Champions League. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.