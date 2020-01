TMW News - Riparte il campionato. Il Genoa ha voglia di rilancio

C'è il ritorno in campo delle squadre di Serie A al centro del TMW News di oggi, 4 gennaio 2020. Domani infatti si tornerà a giocare dopo la sosta natalizia per dare il via alla 18esima giornata che si concluderà lunedì, giorno dell'Epifania. Nel tg, con Aldo Firicano in studio, abbiamo parlato anche di Federico Chiesa e del nuovo ciclo del Genoa di Davide Nicola. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.