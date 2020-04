tmwnews Serie A, le ipotesi di ripresa. Tutte le novità dal punto di vista medico

Spazio alla possibile ripresa degli allenamenti (il 4 maggio) e alle ipotesi del ritorno alle partite: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando le date di fine maggio e di inizio giugno come quelle eventuali per il riavvio della serie A. Ma si discute anche di ingaggi e mercato (con un intervento dell'agente Diego Tavano) e di come dal punto di vista medico si potrà ripartire con gli allenamenti in sicurezza. Di questo tema ci parla con un suo articolato intervento il dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli.

