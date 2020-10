tmw Niente Parma per Karbownik: l'ha acquistato il Brighton per 6 milioni più 3 di bonus

vedi letture

Sfuma l'arrivo di Michał Karbownik al Parma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il terzino sinistro classe 2001, vicino negli ultimi giorni ai ducali dopo essere stato corteggiato a lungo anche dal Napoli, ha firmato per il Brighton e sta andando a fare le visite mediche in Germania. Il club inglese verserà al Legia Varsavia 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il giovane rimarrà in Polonia in prestito fino a gennaio e poi si trasferità in Inghilterra. Assieme a un connazionale: il Brighton ha infatti chiuso anche per il Lo stesso club ha preso anche il centrocampista polacco Jakub Moder, classe '99 in arrivo dal Lech Poznan per 9 milioni di euro più 2 di bonus.