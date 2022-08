ufficiale Brighton, il terzino Karbownik ceduto in prestito al Fortuna Dusseldorf

vedi letture

Due anni fa fu vicino al Parma, ma alla fine la spuntò il Brighton. Michal Karbownik, terzino classe 2001, non ha avuto grandi occasioni per farsi valere in Inghilterra. Prestato prima al Legia Varsavia e poi all'Olympiacos, il giovane polacco adesso vola in Germania: giocherà in prestito col Fortuna Dusseldorf, club di seconda serie, fino al termine della stagione.

.