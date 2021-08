ufficiale Olympiacos, dal Brighton arriva il giovane terzino sinistro Karbownik

Innesto per la corsia mancina per l’Olympiacos. Come si legge sul sito ufficiale del club, i biancorossi greci hanno acquistato in prestito dal Brighton il terzino sinistro polacco Michal Karbownik. Il giocatore classe 2001 era appena approdato in Premier League dal Legia Varsavia.