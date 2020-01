TMW - No di Pedro all'Europa: solo prestiti da Gremio e Flamengo

© foto di Giacomo Morini

Arrivano dettagli su presente e futuro di Pedro, attaccante brasiliano della Fiorentina. Sondaggi in Europa e anche dalla Serie A confermati dopo il summit di oggi, le uniche vere offerte sul tavolo viola, però, non sono cash per il cartellino: al momento, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, per l'ex punta del Fluminense sarebbero arrivate due proposte per Pedro, entrambe di prestito, da Gremio e Flamengo.

1 milione per un anno La società di Porto Alegre e il Flamengo hanno offerto alla Fiorentina 1 milione di euro per avere Pedro fino a dicembre 2020. Il giocatore ha spiegato al suo entourage in Sudamerica di voler tornare subito in Brasile e comunicato anche al club di aver intenzione di rifiutare le proposte dall'Europa. Nessun'altra soluzione, è 'fuori' dal mercato europeo per sua volontà.

Lo scambio col Gremio La Fiorentina cerca un difensore e ha messo nel mirino Walter Kannemann, argentino classe '91. Il Gremio ha proposto uno scambio cartellini alla pari ma i viola hanno rifiutato, chiedendo al società brasiliano 5-6 milioni cash da aggiungere. Stallo a riguardo, per adesso Pedro vuole il Brasile ma nessuna proposta cash è sul tavolo viola.