tmw Non solo Augello: la Samp domani blinderà il giapponese Yoshida

vedi letture

Non solo Tommaso Augello, fresco di ufficialità di rinnovo di contratto con la Sampdoria. Il club blucerchiato sta blindando i protagonisti più importanti della stagione della formazione di Claudio Ranieri e per questo domani, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, andrà in scena anche la definizione del rinnovo di Maya Yoshida. Il trentaduenne giapponese, capitano della Nazionale nipponica, è da subito diventato un perno del Doria e domani metterà nero su bianco sul nuovo accordo ora in scadenza nel 2021.