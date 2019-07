Fonte: di Niccolò Ceccarini

© foto di Federico De Luca

Non solo Bologna, da giorni sulle tracce di Pedro Obiang: sul centrocampista in uscita dal West Ham, infatti, ci sarebbe anche l'interessamento del Sassuolo. Contatti in corso in questi giorni per il futuro del mediano ex Sampdoria, pronto a tornare a giocare in Serie A.