Non solo Parma: è sfida col Genoa per il centrocampista Melegoni dell'Atalanta

Non c'è solo il Parma sulle tracce di Filippo Melegoni. Quel che arriva da Bergamo è che l'asse tra l'Atalanta e il club ducale potrebbe rinsaldarsi sempre più: Dejan Kulusevski è il trasferimento che ha convinto la Dea che Parma può essere la piazza perfetta per crescere i propri talenti e da qui il passaggio di Ebrima Colley e Amad Traoré. Il prossimo potrebbe essere proprio il centrocampista classe '99 bergamasco, reduce dalle stagioni a Bergamo, ma la formazione di Fabio Liverani non è l'unica: su Melegoni sarebbero arrivati anche sondaggi da Genova. Il Genoa cerca un giocatore con le caratteristiche di Melegoni, tra i primi nomi per Rolando Maran.