tmw Non solo Roma e Inter su Vida: il croato piace anche a Siviglia e Monaco

vedi letture

Non ci sono solo club italiani sulle tracce di Domagoj Vida, centrale di proprietà del Besiktas. Oltre a Roma e Inter, segnalate sulle sue tracce nelle scorse settimane, anche il Monaco si è informato per il giocatore croato. In Spagna invece, è il Siviglia ad essere interessato, con Monchi che lo seguiva fin dai tempi in giallorosso.