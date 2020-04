tmw Okaka: "Ho fatto meglio alla Samp. Udinese, il meglio deve ancora venire..."

"Quello di Udine non è il migliore Okaka. Per l'Udinese, il meglio deve ancora venire...". E' la promessa che Stefano Okaka, centravanti dell'Udinese, ha fatto ai tifosi friulani nel corso dell'intervista rilasciata ai nostri microfoni: Alla Sampdoria secondo me ho fatto bene e non a caso in quel periodo ero anche nel giro della Nazionale. Ma ho fatto cose buone all'Anderlecht così come alla Roma, non credo che qui si sia visto il migliore Okaka. Sono arrivato all'Udinese in una fase di rilancio e qui il meglio deve ancora venire...", ha detto.

