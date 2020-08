tmw Orrico: "Iachini bravo ma accanto alla Primavera del Botticelli non ce lo vedo"

vedi letture

Non banale Corrado Orrico nell'intervista a TMW che potete vedere sotto. Ha parlato anche di Iachini, confermato sulla panchina viola. "Gattuso e Iachini da giocatori erano boscaioli e conferiscono alla squadra quei valori semplici e concreti tipici del loro gioco. Preferisco loro, ai freddi e ai tacchini. Certo, Firenze per i suoi musei e l'architettura che possiede, ha un certo snobismo e Iachini col suo cappelluccio non può andar bene. Pensare che Iachini possa star vicino alla Primavera di Botticelli non ce lo vedo. E' un uomo di campo al di là di tutto mi piacciono quei tecnici..."

Clicca sotto per guardare