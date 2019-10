TMW - P. Rossi: "Tonali, Di Lorenzo e Castrovilli utili già per Euro 2020"

Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Marucci

Il campione del mondo Paolo Rossi, presente al "Festival dello Sport" di Trento, ha parlato in zona mista di mister Conte e del nuovo corso azzurro targato Mancini. Questo quanto raccolto da TMW: "Conte sta dimostrando grandi cose, ha fatto bene ovunque. È davvero un bravo allenatore".

Mancini?

"Anche lui sta facendo bene. La sua Nazionale vince, diverte e impone il proprio gioco. Mancini ha restituito l'Italia a tutti gli italiani. Insieme ai risultati, si rivede infatti anche giocare a calcio. La cosa promette bene".

I tanti giovani aiutano?

"Ci vuole sempre un buon equilibrio nelle squadre tra giovani e calciatori esperti secondo me. I vari Tonali, Castrovilli e Di Lorenzo, in ogni caso, sono giovani talenti che Mancini cercherà di inserire progressivamente in rosa e che potrebbero già tornare utili per i prossimi Europei".

La maglia verde?

"La maglia verde non mi piace. Come tutte le novità, si fa fatica ad accettarla. È un'operazione commerciale comunque, dalla prossima partita riprenderemo sicuramente a giocare con quei colori ai quali siamo tutti un po' più affezionati".

