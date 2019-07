TMW - Padoin: "Juve, con Pogba e De Ligt il campionato sarebbe già finito"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, l'ex calciatore della Juventus Simone Padoin ha parlato anche del nuovo corso bianconero e dei possibili arrivi di De Ligt e Pogba: "La Juve, lo dico sinceramente, mi sembra ancora una volta nettamente favorita su tutte le altre squadre di Serie A. La scelta Sarri mi convince molto. Sono d'accordo con Paratici quando dice che la Juventus ha sempre scelto l'allenatore perfetto per un determinato momento storico. Era arrivata l'ora di cambiare e penso che Sarri possa portare ulteriore entusiasmo a tutto l'ambiente, oltre a portare qualcosa di nuovo alla squadra. Non dimentichiamoci però del grande lavoro svolto in questi anni da Massimiliano Allegri. Tutti parlano dei risultati ottenuti in Italia, ma dietro alla sua Juve c'era molto di più".

È mancata solo la Champions, il (nuovo) grande obiettivo per la prossima stagione.

"È chiaro che la Juve ci vorrà riprovare ancora e ancora. Lo dimostrano i colpi di mercato che sta facendo... I bianconeri hanno preso a parametro zero due centrocampisti straordinari come Ramsey e Rabiot, sembrano vicini a De Ligt e direi quindi che siamo a cavallo per costruire una squadra sempre più grandiosa. La Champions è una competizione a parte, dove non puoi sbagliare neanche un quarto d'ora, ma con De Ligt e magari anche Pogba almeno il campionato sarebbe già finito prima ancora di iniziare".

D'altronde, tra le fila bianconere sembra essere proprio l'estate dei ritorni: da Pogba fino a Buffon.

"Paul a Torino ha fatto benissimo. Parliamo di un calciatore di livello mondiale che conosce perfettamente la piazza. Se la Juve prende anche lui e De Ligt, è davvero finita per tutte... Senza trascurare il probabile ritorno di una storica bandiera quale Gianluigi Buffon, che apporterebbe tantissimo sia in campo che nello spogliatoio".