Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'attuale tecnico della Pistoiese Giuseppe Pancaro ha parlato anche del suo passato, tinto di rossonero. Questo il suo commento all'attuale situazione di un Milan che fatica a trovare nuova gloria: "Mi dispiace molto per il momento che sta vivendo il Milan. E mi dispiace anche per il mio amico Paolo Maldini, un uomo straordinario: faccio il tifo per loro. Quando ci sono delle rifondazioni serve del tempo per far rinascere il tutto, ma confido nel futuro, a Milano ci sono qualità tecniche e morali”.