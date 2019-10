TMW - Panchina Genoa, previsto contatto con Thiago Motta: le ultime

© foto di Federico De Luca

Il Genoa non ha ancora deciso a chi affidare la panchina per il dopo Andreazzoli, a cui al momento non è stato comunicato l’esonero. Dopo i contatti e un’intesa di massima con Guidolin e dopo aver incontrato Carrera (che a primo impatto non avrebbe convinto particolarmente), Preziosi ripensa a Thiago Motta coadiuvato da Chiappino. Previsto un ulteriore contatto con l’ex centrocampista in giornata dopo i contatti frequenti dei giorni scorsi. Thiago Motta nei pensieri di Preziosi per il dopo Andreazzoli, seguiranno aggiornamenti...