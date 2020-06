tmw Parma, ag. Karamoh: "Le partite più belle le fatte contro le sue ex squadre, spero giochi"

Oscar Damiani, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com nel corso della rubrica "A tu per tu", ha parlato di Yann Karamoh, centrocampista del Parma ma di proprietà dell'Inter: "Le più belle partite le ha fatte con la sua ex squadra. Mi auguro che giochi. Ha tutto per dimostrare il valore. Il lavoro paga e non è una frase fatta".

