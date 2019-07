Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attaccante cercasi in casa Parma. Secondo quanto raccolto da TMW, i ducali starebbero trattando l'acquisto di Andreas Evald Cornelius dall'Atalanta. Negoziazioni in corso, nuovi contatti proprio in queste ore per provare a chiudere. Il centravanti danese, dal canto suo, è reduce dal prestito al Bordeaux e destinato a lasciare nuovamente Bergamo in questa finestra di mercato.