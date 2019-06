TMW - Parma, Balotelli sogno per l’attacco. Previsto incontro fra le parti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma fa sul serio per Mario Balotelli. Dopo la stagione in prestito la permanenza di Roberto Inglese è sempre più complicata e per il ruolo di prima punta il club ducale sta cullando il sogno di riportare in Italia Supermario dopo i 3 anni francesi. E proprio questo aver lavorato all'estero per almeno due anni permetterebbe al Parma di usufruire delle agevolazioni fiscali previste nel Decreto Crescita che dovrebbe presto diventare legge.

Contatto a stretto giro di posta - Dopo i primi sondaggi esplorativi i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per un incontro fra le parti. L’operazione Balotelli, per il Parma, non si annuncia affatto semplice, soprattutto dal punto di vista economico, ma l’ apertura pubblica dei giorni scorsi dello stesso attaccante e il suddetto Dl Crescita regalano spiragli. E così fra questa e la prossima settimana potrebbe andare in scena un incontro tra la dirigenza ducale e Mino Raiola, agente del giocatore, per valutare pro e contro della questione.

Sul piatto anche Ciano - Della scuderia Raiola fa parte anche Camillo Ciano, fantasista autore di una buona prima stagione in Serie A nonostante la retrocessione del Frosinone. Il suo score personale parla di 7 gol e 5 assist ed il Parma ci sta pensando per regalare imprevedibilità all’attacco e per aggiungere alla rosa di D’Aversa un’arma in più dal punto di vista dei calci piazzati. Per questo, nel prossimo faccia a faccia fra le parti, verrà preso in considerazione anche il nome di Ciano.