© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Fabio Ceravolo in uscita ( LEGGI QUI i dettagli ), il Parma è alla ricerca di un vice-Inglese che possa garantire una certa serenità a D'Aversa anche nel girone di ritorno. Detto dell'addio dell'ex Benevento, nelle ultime ore ai ducali è stato proposto il prestito di Marco Tumminello, attaccante scuola Roma che all'Atalanta non ha trovato spazio in questi primi mesi. Tuttavia la Dea non vorrebbe privarsene a titolo definitivo, credendo molto nelle qualità del giocatore, ma a queste il condizioni il Parma non ci sta, cercando peraltro un profilo più esperto per il ruolo di riserva al determinante attaccante di proprietà del Napoli.