tmw Parma, centravanti alla porta: sia Cornelius che Inglese sul mercato

Il Parma ha intenzione di cedere Andreas Cornelius, centravanti arrivato l'anno scorso dall'Atalanta e autore di dodici gol nella passata Serie A (di cui sei al Genoa). Ci sono tante richieste per il calciatore, ma al momento nessuna offerta che superi i 10 milioni di euro, cifra minima per potersi sedere e trattare. Questo perché i ducali hanno ancora un anno di prestito con l'Atalanta e dovrebbero riscattarne il cartellino (a circa 7 milioni di euro) per poi venderlo eventualmente. Sul mercato anche Inglese che, però, costa di più: è arrivato per 2 milioni, più 18 di riscatto e 2 di bonus, ma nella scorsa stagione è stato frenato dagli infortuni. Sarebbe un'operazione da circa 25 milioni, il Wolfsburg ci aveva provato ma con proposte più basse. Andrà via solamente uno dei due, con Cornelius che ha dalla sua cifre più basse. Per la sostituzione di entrambi idea Vlahovic, dalla Fiorentina.