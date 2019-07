TMW - Parma-Karamoh, è fatta: la formula e le cifre dell'affare

Fonte: Alessandro Rimi

Salvo imprevisti, Yann Karamoh diventerà presto un giocatore del Parma. Sono ormai stati definiti gli accordi per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante classe '98, pronto a diventare un nuovo rinforzo a disposizione di D'Aversa. La percentuale sulla futura rivendita (l'Inter vorrebbe il 50%) sposterà di qualche milione la cifra finale che, in ogni caso, si aggirerà come detto sui 12 milioni.