tmw Parma, lavori in corso per il passaggio di proprietà. Primo atto dal notaio

In casa Parma fervono i lavori, soprattutto a livello burocratico, per la cessione della maggioranza della società al gruppo Krause, con cui l'appuntamento è fissato per domani in un noto studio notarile di Milano. Il famoso "closing" dovrebbe avvenire entro il weekend dunque, ancor prima della disputa di Parma-Napoli, e a Parma in queste ore si sta lavorando per facilitare questo non semplice passaggio societario.

In questo momento infatti il gruppo di imprenditori a capo del club sta riversando in una nuova società il 99% delle azioni del club, mentre il rimanente 1% rimarrà a Parma Partecipazioni Calcistiche, il gruppo di azionariato diffuso che dal 2014 affianca gli imprenditori che hanno rifondato il club. Operazione appunto finalizzata a facilitare la cessione della maggioranza del club alla holding del gruppo americano con a capo Kyle Krause che, lo ricordiamo, domani dovrebbe garantirsi il 60% della nuova società.