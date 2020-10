tmw Parma, nuovo tentativo per Vlahovic: può arrivare in prestito dalla Fiorentina

Mentre la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo attaccante da affidare a Iachini, con la trattativa con l'Hertha Berlino per Piatek che è entrata nel vivo, Dusan Vlahovic potrebbe lasciare Firenze in prestito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Parma farà un altro tentativo per il serbo, provando a prenderlo in prestito fino al termine della stagione.