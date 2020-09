tmw Parma, per Valenti del Lanus inserimento in extremis della Roma: la situazione

vedi letture

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di come il Parma fosse ad un passo da Lautaro Valenti, difensore argentino oggi al Lanus, che approderebbe in Emilia a titolo definitivo. Nelle ultime ore, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per il calciatore ci sarebbe stato un inserimento last minute della Roma. Un tentativo, questo, che però potrebbe essere tardivo visto l'avanzato stato della trattativa con il Parma.